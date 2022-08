Guardiola: “Bernardo Silva può andare via? Non posso escluderlo. Per noi è importante, ma bisogna aspettare”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa si è soffermato anche sulle voci che accostano ancora Bernardo Silva al Barcellona.

Queste le sue parole: “Se posso escludere trasferimenti? Non lo so, non so cosa accadrà. Ho detto tante volte quant’è importante per noi Bernardo Silva e che spero possa restare, ma bisogna aspettare a giovedì. Fortunatamente tra un paio di giorni il mercato sarà finito e tutti potranno concentrarsi su quello che devono fare in campo”.

Foto: twitter City