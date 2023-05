Bernardeschi messo fuori rosa dal Toronto. L’allenatore Bradley: “Non è una decisione disciplinare”

Il Toronto sta vivendo una delle sue peggiori stagioni calcistiche, dopo i tanti colpi della scorsa stagione, tra cui quelli di Bernardeschi e Insigne le cose non sembrano migliorare, anzi sono peggiorate. Il campionato americano, arrivato alla quattordicesima giornata vede la squadra canadese sempre più ultima a 13 punti. Tra le tante critiche arrivate alla squadra anche i vari senatori hanno parlato alla stampa, attaccando il tecnico Bradley. Le parole che hanno fatto più scalpore sono però quelle pronunciate qualche giorno fa da Federico Bernadeschi, accusando l’allenatore di non aver dato un gioco e delle idee ai suoi.

Parole che hanno smosso qualcosa all’interno dello spogliatoio di Bob Bradley tanto che il tecnico ha deciso di non convocare l’attaccante azzurro per la partita contro il DC United motivando così la sua scelta: “La decisione non è stata una mossa disciplinare. Ma ci sono state molte discussioni interne questa settimana. E ho pensato che questo fosse il modo migliore per gestire il gruppo in vista della prossima partita. Ma il piano è che Bernardeschi torni a disposizione per ripartire tutti insieme dopo questa settimana turbolenta”.

Aria di crisi? Chissà, sicuramente a Toronto i due azzurri sono insieme all’allenatore al centro delle tante polemiche che hanno colpito la squadra. Il più bersagliato tra i calciatori rimane Lorenzo Insigne che in questa stagione sta vivendo un calvario infinito con gli infortuni, infatti in 14 partite solo in 6 è riuscito a giocare riuscendo a segnare una sola rete, nella sconfitta 4-2 contro il Philadelphia Union.

Foto: Toronto Instagram