Bernardeschi si sfoga: “Perdiamo tutte le partite. Abbiamo bisogno di un’idea di calcio”

Federico Bernardeschi ha commentato il difficile periodo che sta vivendo il suo Toronto: “Sinceramente, questa squadra, questa città, i tifosi, tutti non meritano questo, e penso che forse dobbiamo cambiare qualcosa. Abbiamo bisogno di un po’ più di tattica. Dobbiamo avere un’idea di come giocare, perché questo è il vero problema per me. È impossibile giocare così: non abbiamo un’idea di gioco. Questo è il grande problema per me. Perdiamo ogni partita. Pareggiamo, perdiamo, pareggiamo, perdiamo. A volte vinciamo. Ma non posso credere a questo sinceramente. Questo non va bene per i giovani giocatori. Devono migliorare, no? E crescere con un’idea di calcio, e i giocatori con personalità devono aiutarci, aiutarci a capire e a seguire l’idea di calcio. Ma abbiamo bisogno di un’idea di calcio. Questa è la situazione reale”.

Foto: bernardeschi twitter toronto