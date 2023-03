Bernando Silva sul futuro: “Non è il momento di parlarne, concentrato sul Manchester City”

In Spagna, più volte, hanno insistito accostando Bernardo Silva a Barcellona e Real Madrid. Il portoghese è un calciatore chiave nello scacchiere di Pep Guardiola al Manchester City, ma il ventottenne – legato da un contratto fino al 30 giugno 2025 – potrebbe optare per un cambio d’aria motivazionale. Le sue recenti parole rilasciate ad Arab News, però, smentiscono i rumors di calciomercato: “Non è il momento di parlare del mio futuro a tre mesi dalla fine della stagione. Sono completamente concentrato sul Manchester City. Le voci e le speculazioni non mi riguardano. Darò il massimo. Abbiamo ancora molto per cui lottare”.

Foto: Instagram Bernardo Silva