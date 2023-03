Dalla Spagna: Real Madrid, pronta l’alternativa a Bellingham. Nel mirino Bernardo Silva

Il Real Madrid continua a inseguire Jude Bellingham, ma la concorrenza per il talento inglese è folta e agguerrita. Ecco perché i Blancos pensano già alla possibile alternativa. Infatti, qualora non dovesse ingaggiare l’inglese del Borussia Dortmund, come riportato da ESPN, il club spagnolo si fionderebbero su Bernardo Silva, che è già stato vicino a lasciare il Manchester City.

Foto: Instagram Bernardo Silva