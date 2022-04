Bergomi: “L’Inter ha un Correa in più, Lautaro può fare la differenza”

Nel corso dell’intervista rilasciata questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato dei giocatori dell’Inter che potrebbero fare la differenza nella volata scudetto: “Le punte. L’Inter rispetto al periodo d’oro ha un Correa in più, importantissimo perché ha caratteristiche diverse dagli altri. È l’unico che corre con la palla verso la porta e a La Spezia a me non è dispiaciuto. Lautaro, invece, non deve farsi condizionare: anche a partita in corso, con avversari stanchi, può fare la differenza”.

Bergomi prosegue: “È una stagione molto… mentale, basata su un sottile equilibrio psicologico che cambia spesso. Non a caso, le squadre che si sono alternate davanti hanno fatto fatica a gestire la vetta: vediamo la fragilità di chi sta su, ma anche la forza di chi arriva da dietro. Proprio nella testa il derby è decisivo: la sconfitta può causare un contraccolpo psicologico da cui non ci si riprende facilmente”.

Foto: Twitter Inter