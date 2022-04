Bergomi: “L’Inter è tornata viva, ma non è ancora quella di novembre. Il derby di Coppa influenzerà il campionato”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato del derby di Coppa Italia fra Inter e Milan in programma martedì: “Non è un semplice derby ma vale decisamente di più, influenzerà di riflesso la fine del campionato: ognuna delle due squadre ha l’occasione di dare una gran spallata all’altra. Finora l’Inter ha affrontato tre partite-chiave in campionato: la beffa con la Lazio da cui è ripartita alla grande, il derby giocato bene prima della doppietta di Giroud che ha lasciato strascichi e la vittoria non meritata con la Juve che ha cambiato di nuovo tutto. Anche questa di martedì è una gara che orienta il cammino. Intanto, pare che all’Inter tutto sia tornato al suo posto, ma voglio altre prove prima di esserne sicuro”.

Bergomi parla del momento dell’Inter: “È tornata viva, ma non è ancora l’Inter di novembre e dicembre. Rispetto ad allora, manca qualcosa, ad esempio Bastoni: non è al 100%, non ha la vecchia fluidità negli inserimenti. E poi non mi pare che la squadra abbia la stessa sicurezza che la faceva dominare: la sta recuperando, grazie alla presenza di Brozo, ma serve altra ancora“.

Foto: Twitter Dumfries