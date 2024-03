Berardi si opera domani: stagione finita

Dopo avervi raccontato nella giornata di ieri della sospetta rottura del tendine d’Achille per Domenico Berardi, ora è giunta anche l’ufficialità: Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico per rimediare all’infortunio. Stagione finita dunque per il capitano del Sassuolo, che ovviamente anche l’Europeo in programma in Germania la prossima estate. Il comunicato del Sassuolo sul proprio sito:

“Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna.”

Foto: Twitter U.S. Sassuolo