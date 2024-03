Berardi, il calvario continua. La ricostruzione

Rottura del tendine d’Achille della gamba destra con probabile intervento nelle prossime ore. Il Sassuolo perde Domenico Berardi per tanto tempo, il discorso vale anche per la Nazionale di Spalletti in vista degli Europei. Una notizia tremenda dato che il capitano neroverde era già reduce da un lungo infortunio. Una caviglia appoggiata male su un rinvio di Montipò diventa un serio infortunio, le lacrime di Berardi e tutte le conseguenze che ci saranno.