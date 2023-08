Berardi non è con il Sassuolo a Cosenza. La situazione

Domenico Berardi non è partito con il Sassuolo che oggi sarà impegnato in Coppa Italia a Cosenza. Potrebbe trattarsi di precauzione o di un permesso speciale, ma ricordiamo sempre che le prossime settimane saranno molto calde per Berardi. Il Sassuolo spinge per confermarlo, ma l’esterno offensivo potrebbe decidere di andare in caso di una proposta importante e che gli consenta di fare il salto di qualità. Ieri sera abbiamo parlato della Juve come opzione da seguire dopo i contatti di diverse settimane fa col Napoli, per ora soltanto una traccia in attesa di eventuali e nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo