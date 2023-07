Berardi e la Lazio: le parole di Lotito e tutta la verità

Domenico Berardi è la prima scelta di Sarri per il ruolo di esterno offensivo. Ieri sera vi abbiamo raccontato del primo vero contatto con l’entourage dello specialista calabrese classe 1994 di proprietà del Sassuolo. Nei giorni scorsi vi abbiamo aggiunto che tra i due club non vi era stata una trattativa approfondita per le valutazioni che la Lazio stava facendo. Il gradimento di Sarri nei riguardi di Berardi è retrodatato. E’ infatti il primo nome che ha fatto circa 2 anni fa, come vi abbiamo anticipato. E anche durante il mese di maggio il nome di Berardi è stato sempre più in evidenza nella lista della spesa della Lazio. La valutazione di 30 milioni svelata da Lotito in realtà non è così elevata: l’operazione si può fare per una ventina di milioni più bonus.

Foto: Twitter uff Lazio