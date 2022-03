Benzema più di Mbappé: da un errore di Donnarumma il via a una tripletta d’oro. Real ai quarti (3-1)

Dopo un primo tempo di marca Mbappé, il Real Madrid si prende la scena del secondo tempo con un altro francese: Karim Benzema. Il primo quarto d’ora della ripresa scorre senza sussulti fino al 61′, quando il 9 dei Blancos sfrutta l’errore in uscita di Donnarumma, riceve a centro area da Vinicius e realizza il gol del pari. La rimonta viene completata tra il 77′ e il 79′ ed è sempre Karim “The Dream” a lasciare il suo marchio: prima depositando in porta su imbucata di Modric e poi battendo ancora Donnarumma dopo il suggerimento involontario di Marquinhos. Serata super per il francese in maglia bianca, che si conferma uno dei migliori attaccanti del mondo. Modric sfiora l’eurogol nel finale, mentre Messi ci prova su punizione senza impensierire Courtois, ma non succede più nulla a parte l’infortunio di Di Maria (stiramento). Benzema ribalta Mbappé e il PSG e il Real vola ai quarti.

Foto: Twitter Champions League