Sempre e solo Mbappé: PSG in vantaggio all’intervallo

È davvero un peccato che Real Madrid e PSG si siano incontrate già agli ottavi di finale, in quanto la Champions League stasera perderà una delle più accreditate contendenti. I ritmi d’altronde sono stati quelli di una vera e propria finale. Uno dei più attivi è il solito Kylian Mbappé, che fa il diavolo a quattro sulla corsia mancina. Carvajal in difficoltà, così al 13′ il francese scalda i guanti di Courtois. Dieci minuti più tardi Benzema prova a caricarsi sulle spalle i Blancos, ma Donnarumma è bravo a deviare in angolo. Messi si vede poco e niente, però il PSG può contare su Mbappé, che al 35′ fa le prove generali vedendosi annullare una rete per il fuorigioco di Mendes, mentre al 39′ porta in vantaggio la squadra di Pochettino: Neymar lancia, il numero 7 scappa e, appena dentro l’area, con il destro non lascia spazio a Courtois. La reazione della squadra di Ancelotti tarda ad arrivare, così il primo tempo si conclude sullo 0-1 e la qualificazione ai quarti si avvicina alla Tour Eiffel. Troppo Mbappé per il Real.

Foto: Twitter Mbappé