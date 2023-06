Benzema: “Non parlo del futuro perché al momento sono qui al Real Madrid”. Ma tutti gli indizi portano all’Al-Ittihad

Benzema in conferenza stampa ha poi ribadito: “Sono molto orgoglioso del mio lavoro, mi godo ogni momento a Madrid. Andare a Valdebebas ad allenarsi non è un lavoro. Nella mia testa mi godo Madrid. Ieri, oggi e domani in allenamento. Non vado a parlare di futuro perché al momento sono qui al Real Madrid. Abbiamo una partita sabato”.

Il futuro di Benzema dunque sembra essere incerto dalle sue parole, ma in realtà tutti gli indizi portano al Al-Hittiad, squadra araba che ha convinto l’attaccante con un contratto biennale da oltre 100 milioni a stagione.

Foto: Twitter Real Madrid