Dalla Spagna insistono: Benzema sempre più tentato dall’Al-Ittihad

Il futuro di Karim Benzema nel Real Madrid è in forte dubbio. L’attaccante potrebbe lasciare il club la prossima estate, anche perché, come riporta Marca, è arrivata dall’Arabia Saudita, dall’Al-Ittihad, un’offerta da 200 milioni di euro a stagione per il Pallone d’Oro. Marca ha rilanciato anche oggi la notizia, insistendo, scrivendo ulteriori dettagli, affermando come giovedì 1° giugno in Arabia provano a definire l’affare.

Il 34enne ha il contratto in scadenza il 30 giugno e ancora non ha fatto sapere al Real Madrid quale sarà il suo futuro. Le sirene arabe sono sempre più forti.

Foto: Instagram Real Madrid