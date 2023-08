Benjamin Pavard, un campione del Mondo per la difesa di Inzaghi

Benjamin Pavard sarà un nuovo difensore dell’Inter. Soprattutto: confermata la strategia di giovedì scorso quando vi avevamo anticipato che l’Inter avrebbe investito 30 milioni per il difensore. Andrà leggermente oltre, un paio di milioni in più per regalare a Simone Inzaghi il difensore che cercava. Terzino destro che può giocare anche da difensore centrale, ruolo che preferisce e che ricopre in Nazionale, nella Francia di Didier Deschamps. In Russia nel 2018 ha vinto il Mondiale con la Francia segnando pure un grande gol nel 4-3 rifilato all’Argentina negli ottavi. Una competizione che lo ha messo in luce per la sua duttilità. Ma non c’è solo la Coppa del Mondo nel suo palmares: con la Nazionale francese è arrivata anche la Nations League del 2021, mentre con il Bayern 4 campionati tedeschi, 2 Supercoppe di Germania, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa del Mondo per Club e la Champions League del 2020. Dal Lille allo Stoccarda, poi al Bayern Monaco. E, ora, l’Inter.

Foto: Instagram Pavard