Benitez spiega l’esclusione di Digne: “Non è concentrato”. L’Inter resta alla finestra

L’Everton ha perso oggi 3-2 in casa contro il Brighton e l’esterno Lucas Digne non ha giocato neanche un minuto rimanendo per tutto il tempo in panchina. Al termine della partita l’allenatore Rafa Benitez non ha usato mezze misure nello spiegare l’esclusione.

Queste le parole del tecnico: “Perché ho lasciato fuori Digne? Perché non è concentrato sulla squadra. La cosa più importante per me è avere giocatori che vogliono essere lì e lottare per il club, i tifosi e i compagni di squadra, e poi devi scegliere i migliori giocatori che puoi”.

L’Inter ovviamente osserva la situazione con i nerazzurri che potrebbero piazzare il colpo in caso si aprisse uno spiraglio. Su Digne va considerata la concorrenza del Chelsea che, però, come raccontato, non ha ancora deciso come sostituire l’infortunato Chilwell (stagione finita) e scioglierà le riserve nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Everton