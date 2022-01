L’indiscrezione: l’Inter non smette di pensare a Digne (e il Chelsea decide)

I prossimi saranno anche i giorni di Lucas Digne che vuole a ogni costo lasciare l’Everton, a maggior ragione dopo l’arrivo di Mykolenko. L’Inter non smette di pensare a Digne, anche in caso di un’uscita a centrocampo (l’indiziato resta Vecino). Va considerata la concorrenza del Chelsea che, però, non ha ancora deciso come sostituire l’infortunato Chilwell (stagione finita) e scioglierà le riserve nei prossimi giorni. Su Digne c’è il Napoli, ma almeno ora solo sullo sfondo. Nel frattempo continueranno i contatti per il difensore centrale Ginter in scadenza con il Borussia Moenchengladbach: l’Inter lavora sapendo che c’è concorrenza, vuole anticipare

foto: twitter Everton