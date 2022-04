Benitez: “All’Inter non c’erano risorse per rinnovare la rosa. Stupito da quanto ho visto contro il Liverpool”

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha parlato della sua esperienza infelice sulla panchina dell’Inter: “La mia carriera si basa sul miglioramento della squadra, anche col mercato. Non c’erano risorse necessarie per rinnovare la rosa. Il caso di Coutinho fu emblematico, allora sconosciuto ma che poi si è rivelato una plusvalenza importante. Al Real successe la stessa cosa e lanciai un giovane Casemiro in un contesto dove tanti grandi calciatori non erano tatticamente compatibili tra loro”.

Sull’attuale momento dei nerazzurri: “Devono avere continuità negli anni, sono rimasto colpito di quello che ho visto contro il Liverpool. Purtroppo in questi casi gli errori si pagano subito. L’importante però è rimanere sempre a certi livelli, ha le qualità e la stabilità economica per farlo. Basterà fare sempre un po’ meglio senza interrompere la crescita”.

