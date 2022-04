Benitez: “A Napoli ho lasciato un’eredità importante. Vincere lì è più difficile, lo scudetto sarebbe incredibile”

Parlando sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha commentato le speranze scudetto del Napoli: “Per gli azzurri sarebbe un traguardo incredibile perché la storia dice che vincere lì è più difficile che a Milano e sono orgoglioso che tra i miei tredici titoli, due li abbia conquistati col Napoli. Gli equilibri sono troppo sottili, sarà un finale incerto fino all’ultimo dove Milan, Napoli e Inter hanno le stesse possibilità. Credo che la Juve ormai sia fuori dai giochi, ma sono certo che andrà in Champions”.

Il tecnico spagnolo parla del suo rapporto con la città partenopea: “Al di là dei trofei, ho sempre cercato di lasciare un’eredità ed è per questo che sono molto legato ai club dove ho allenato. Ma a Napoli sono rimasto più tempo rispetto a Milano. È una questione di “legacy”, come dicono gli inglesi, ed è stata più marcata: Insigne, Mertens e Koulibaly sono ancora importanti”.

Sui ritardi del calcio italiano rispetto al resto d’Europa: “È sempre una questione di soldi. Vince chi è più ricco, e vincendo lo si diventa ancora di più. Poche società hanno creato una cerchia in cui è difficile entrare. Non è una questione di vivai o di stranieri. La capacità di spesa fa la differenza: in Inghilterra è quasi la normalità acquistare”.

Foto: Twitter Everton