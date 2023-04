Benfica, piace Kerkez come post Grimaldo

Alejandro Grimaldo può lasciare il Benfica al termine della stagione, il ventisettenne spagnolo è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con i lusitani. Il rinnovo di contratto del classe ’95 sembra, ormai, essere utopia. Il Benfica inizia a guardarsi intorno per un sostituto. Secondo quanto riportato da Record in Portogallo, alle Águias piace Milos Kerkez dell’AZ Alkmaar. Il diciannovenne sta disputando un’ottima stagione, motivo per il quale il club olandese è pronto a chiedere circa 15 milioni di euro per la cessione.

Foto: Instagram ufficiale Kerkez