Marco Benassi sarà un nuovo centrocampista della Cremonese, confermata la nostra esclusiva del tardo pomeriggio. C’era il via libera della Fiorentina, ora non è più una sorpresa, al punto che nelle prossime ore il centrocampista è atteso per le visite. Benassi ha un contratto con i viola fino al 2024, si trasferirà alla Cremonese in prestito fino a giugno.

Foto: twitter personale