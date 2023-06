L’ultima intervista di Berlusconi: “Milan squadra del cuore, Monza ingiusto che restasse in D”

L’ultima intervista “calcistica” di Silvio Berlusconi fu ai microfoni di Sky Sport. Era allora il 17 febbraio 2023. A seguire degli estratti: ” Il Milan è la mia squadra del cuore. Andavo a vedere le partite del Milan con mio papà, il Milan ce l’ho dentro da sempre. Quando ho preso il Milan volevo che diventasse la squadra più forte del mondo e ci sono riuscito. Ho vinto tutto. Della Champions League del 1994 ho un ricordo forte. Ero a Roma a chiedere la fiducia del Governo e non riuscì ad andare ad Atene. Chiamai Galliani a fine partita e mi disse che avevamo vinto 4-0. Inanellando tutto quello che abbiamo vinto, ancora un po’ di orgoglio lo sento dentro. A Maldini voglio molto bene, è figlio e padre di giocatori del Milan. Voglio bene a tanti del mio Milan. A Gullit, a Van Basten. Il più grande? Baresi, giocatore fantastico, uomo di un’onestà incredibile, amato e rispettato da tutti, anche dagli avversari. Il Monza l’ho preso non per il calcio, ma perché ammiro la realtà brianzola e perché ho pensato che dopo 110 anni non era giusto che il Monza restasse in Serie D. Quando abbiamo preso la squadra era in D, poi in C, in B e in A. Adesso i tifosi del Monza hanno l’ambizione di partecipare alla Serie A, se dovessimo vincere anche lo Scudetto dovremmo andare a giocare a San Siro”