Berlusconi e il Milan: storia di un’epopea irripetibile

È morto Silvio Berlusconi a 86 anni. Ha ceduto alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Figura centrale nella politica e nell’imprenditoria italiana, è ricordato nel mondo dello Sport soprattutto per essere stato il proprietario del Milan per un trentennio, dal 1986 al 2016, compresi i suoi anni più vincenti. Ha conquistato 8 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 3 titoli mondiali per club, 6 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee ed 1 Coppa Italia per un totale di 28 trofei. In particolare è passato alla storia il “Milan degli Olandesi”, che con Sacchi come allenatore vinse due Coppe Campioni di fila nel 1988-89 e 1989-90, e con Capello in panchina ancora una volta la Coppa dalle grandi orecchi nel 1993-94 e 3 scudetti di fila. Un altro soprannome di quella compagine era “Milan degli invincibili”, per aver conquistato il tricolore nel 1991-92 senza aver mai perso una partita in campionato. Il terzo grande ciclo è arrivato con Ancelotti dal 2001 al 2009. L’ultima vittoria della Serie A con Allegri nel 2010-11.

Più recentemente è stato anche il proprietario del Monza, che sotto la sua gestione è approdato in Serie A per la prima volta nella sua storia.

