Belotti-Inter era uno specchietto per le allodole che ha aiutato l’Inter

Il mercato è fatti di depistaggi, all’improvviso un contropiede quando meno te lo aspetti.è stato da venerdì il primo obiettivo dell’Inter e questo lo abbiamo raccontato : una trattativa che si è evoluta rapidamente fino a portare alla definizione già nel tardo pomeriggio di ieri. Lha pensato a soluzioni alternative, ma soltanto per cautelarsi. E dunque non corrispondeva al vero, lo dicono i fatti, la notizia di un accordo con il Torino pernella notte tra lunedì e martedì. L’Inter stima Belotti, ma ha sempre pensato a Correa. E il Gallo è stato uno specchietto per le allodole fino a quando non si è sbloccata, secondo programma, la trattativa che ha portato il Tucu alla corte di Simone Inzaghi.