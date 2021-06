Recuperi importanti in casa Belgio in vista della gara di domani con la Danimarca, ma in generale per tutti gli Europei.

Come ha affermato il CT Martinez in conferenza stampa, sono abili e arruolabili de Bruyne, Vertonghen e Witsel. Elementi fondamentali per le ambizioni dei “Diavoli delle Fiandre”, in particolare quella di de Bruyne, fuoriclasse assoluto, infortunatosi in finale di Champions.

Foto: Twitter personale