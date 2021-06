Martinez: “Celebreremo Eriksen a inizio partita. Spero di rivederlo presto in campo e in salute”

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Danimarca: “Vogliamo mandare un messaggio a Eriksen: speriamo di rivederlo presto in campo e soprattutto in salute. Per questo vogliamo celebrarlo a inizio partita. Ma sarà un match importante, sia per noi che per la Danimarca, perché entrambi possiamo trovare lo switch necessario. Il calcio non è lo stesso senza Eriksen, speriamo in una buona ripresa. Romelu avrebbe voluto fargli visita, ma ora la priorità va alla famiglia”.