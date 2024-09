BELAHYANE, IL FARO DEL CENTROCAMPO DEL VERONA

Il Verona è una delle sorprese in positivo del campionato, dopo queste 3 gare iniziali. Gli scaligeri hanno collezionato 6 punti, prendendosi lo scalpo del Napoli alla prima giornata, con un secco 3-0, vincendo poi a Marassi con il Genoa alla terza giornata. Unico passaggio a vuoto, nella gara interna con la Juventus, persa 3-0, ma con un punteggio troppo largo, dimostrando qualità almeno fino alla fine del primo tempo.

Tra i tanti giovani lanciati in queste tre gare iniziali dal neo tecnico, Paolo Zanetti, tra quelli che maggiormente hanno impressionato c’è certamente Reda Belahyane. Centrocampista francese, classe 2004, acquistato lo scorso gennaio dal Nizza per circa 500 mila euro. Fino a giugno aveva giocato poco, trovando poco spazio in un Verona che era impegnato nella corsa per la salvezza. Ma riuscì a ritagliarsi un po’ di spazio, esordendo nella gara pareggiata 2-2 contro la Juventus, lo scorso febbraio e giocando titolare l’ultima di campionato contro l’Inter, ben 74 minuti contro i campioni d’Italia.

Con l’arrivo di Paolo Zanetti la decisione di impegnarlo con maggiore costanza e continuità, non a caso è stato titolare nelle tre gare di questo campionato 2024-25.

Belahyane è un prodotto del settore giovanile di Olympique Pantin, Aubervilliers, Stella Rossa e Montfermeil, prima di passare alle giovanili del Nizza nel 2019. Il 20 ottobre 2021 ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Nizza. Ha fatto il suo debutto con il Nizza come sostituto in un pareggio per 1-1 in Ligue 1 con l’Auxerre il 3 marzo 2023. Fece il suo debutto da titolare contro il Brest, giocando 90 minuti in una vittoria per 1-0 nell’ottobre 2023. Per lui 5 presenze con i rossoneri, poi come detto, il passaggio lo scorso gennaio a Verona.

Tre gare di assoluto livello per Belahyane, premiato come migliore in campo a Genova. Qualità eccezionale ma soprattutto grande dinamismo in mezzo al campo e capacità di rubare palloni. Può diventare il nuovo Jorginho del Verona. Stessa posizione e stessa capacità di rubare i palloni. Caratteristiche diverse. Il brasiliano più regista, il franco-marocchino più incontrista. Attenzione però perchè i numeri per diventare un futuro crack li ha. E lo ha detto anche il suo allenatore Zanetti al termine della sfida di Marassi.

Il ragazzo abbina qualità e quantità, baricentro basso, facilità di corsa. Alto 174 cm, piede destro, classico mediano davanti alla difesa. E’ già nel giro delle Nazionali minori francesi, conta 5 presenze con l’Under 18. Un piccolo gioiellino per questo Verona che ha deciso di puntare su di lui per questo campionato. Qualità, quantità, corsa, il giovane Belahyane si è già preso le chiavi del centrocampo del Verona.

Foto: sito Verona