Zanetti: “Belahyane è un futuro top. Si è visto il giusto spirito e cattiveria agonistica”

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato a Sky dopo il 2-0 contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Serve lo spirito giusto, la cattiveria agonistica. Oggi, in uno stadio pieno e caldo come questo, non potevamo sbagliare.”

Una vittoria che mancava dal 1990, un Verona determinato e con nuovi innesti che si stanno inserendo bene. Soddisfatto? Se lo aspettava un inizio così? “Certo che lo sognavo! Ma era un’incognita, la squadra si deve ancora conoscere. I risultati aiutano a crescere, a trovare consapevolezza. Se siamo uniti possiamo accorciare i tempi.”

Belahyane sta impressionando. Tre partite su tre da titolare, un 2004 che sembra già un veterano. Cosa ne pensa?

“Mi ha colpito fin da subito, per la personalità e la sfrontatezza con cui gioca. Recepisce subito quello che gli chiedo. Ha ancora margini di crescita, ma diventerà un crack, un giocatore importantissimo per il Verona.”

Sulla lotta salvezza: “È presto per dirlo, le qualità si dimostrano sul campo. Vedo cose positive in allenamento, ma anche margini di crescita. Il problema non è tecnico, ma di conoscenza reciproca. Dobbiamo fare squadra il prima possibile.”

