Belahyane, il Chelsea era una pista falsa. Per la Lazio è un gran colpo

Reda Belahyane è stato accostato per giorni, giorni e giorni al Chelsea, lo avevano individuato come il possibile erede di Cesare Casadei. Ci siamo informati con dovizia di particolari e ci hanno detto che i Blues non erano andati oltre una normale richiesta di informazioni. Siamo sinceri, per noi la Lazio ha fatto un grande colpo. Stiamo parlando di un centrocampista giovane, classe 2004, di tecnica e personalità, destinato a crescere ancora. Dieci milioni più bonus è la cifra giusta, non è un caso che Belahyane sia stato al centro di forti interessi da parte club italiani e europei. La Lazio ha piazzato un contropiede nel pomeriggio, ha poi definito i dettagli e ha portato a casa un talento destinato a consacrarsi.

Foto: Instagram Belahyane