Esclusiva: Belahyane, base di intesa tra Lazio e Verona. I dettagli

Reda Belahyane alla Lazio: intesa di massima raggiunta, una pista che si è riaccesa all’improvviso come vi abbiamo raccontato in esclusiva qualche ora fa. Andiamo oltre: Lazio e Verona hanno raggiunto una base di intesa da 10 milioni più 2-3 milioni di bonus, c’è accodo anche sul pagamento, siamo davvero a un passo dal traguardo. La Lazio potrà così inserire un 2004 in organico senza alcun problema di lista, il discorso vale per Provstgaard, difensore centrale classe 2003. Belahyane era stato sondato dalla Fiorentina che resta sempre su Fagioli, la Lazio sta per perfezionare un colpo di spessore per il centrocampo.

Foto: Instagram Belahyane