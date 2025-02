Esclusiva: Belahyane, la Lazio rilancia

Rada Belahyane potrebbe lasciare Verona nelle prossime ore. Vi abbiamo parlato del gradimento della Fiorentina, che non molla Fagioli, del Rennes, dell’OM e anche della Lazio. La novità di queste ultime ore è che il club biancoceleste (in trattativa avanzata per Basic al Sassuolo) sta rilanciando per il centrocampista 2004. I rapporti con il Verona sono eccellenti, la necessità di prendere un fuori lista anche, la priorità di ingaggiare un centrocampista di più, il desiderio di non montare un’altra telenovela dovrebbe prevalere. Operazione da 12-13 milioni più eventuali bonus. Vedremo, anche perché il mercato chiude domani sera…

Foto: Instagram Belahyane