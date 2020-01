Begovic, visite terminate: ora a casa Milan per la firma

Asmir Begovic si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’esperto portiere bosniaco, classe 1987, scelto dalla società rossonera per sostituire il partente Reina (direzione Aston Villa), si è sottoposto in mattinata alle visite mediche. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato, è arrivato alle ore 10:30 circa e da poco ha terminato tutti gli accertamenti. L’estremo difensore si dirigerà ora a Casa Milan per la firma sul contratto.