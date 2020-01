Milan, iniziate le visite mediche di Begovic. Poi la firma

Asmir Begovic si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’esperto portiere bosniaco, classe 1987, scelto dalla società rossonera per sostituire il partente Reina (direzione Aston Villa), si sta sottoponendo proprio in questi minuti alle visite mediche, ultimo atto prima della firma sul contratto. L’estremo difensore si è presentato felice e sorridente, pronto ad iniziare la nuova avventura. Il giocatore potrebbe già essere convocato per il match di Coppa Italia contro la Spal.

Foto: Daily Star