Becao-Fenerbahce, tutto vero! Confermata la svolta della scorsa notte

Rodrigo Becao va al Fenerbahce. Confermato quanto vi avevamo anticipato la scorsa notte, dopo che nel pomeriggio avevamo svelato l’irruzione turca nella trattativa. Adesso mancano soltanto gli ultimi passaggi formali, operazione da circa 10 milioni, bonus in più o in meno, come vi avevamo raccontato. Fino a qualche giorno fa Becao era stato accostato ad altri club senza che ci fossero conferme. L’Atalanta andrà su Hien, Demiral aspetta l’Inter, Palomino ha un discorso avviato con il Cagliari. E la prossima fermata di Demiral sarà in Turchia…

Foto: Instagram Udinese