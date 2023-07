Esclusiva: Becao-Fenerbahce, svolta a un passo

È stata una giornata molto proficua per il trasferimento di Rodrigo Becao al Fenerbahce. Nel pomeriggio vi avevamo annunciato un incontro per limare gli ultimi dettagli. Bene, l’incontro è stato molto positivo: oggi Becao è molto vicino al club turco che ha riaperto una trattativa che sembrava finita su un binario morto. Ragioniamo sulla base di circa 10 milioni, stanno per essere limati i dettagli, ma la svolta turca per Becao è davvero a pochi passi.

Foto: Instagram Rodrigo Becao