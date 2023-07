Becao, conferme totali. Il Fenerbahce annuncia il suo arrivo in serata a Istanbul

Il Fenerbahce ha annunciato l’arrivo in serata di Rodrigo Becao a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e per essere poi presentato ai tifosi. Va in porto una nostra anticipazione che si riferisce alla notte tra giovedì e venerdì scorsi quando c’era stata la vera svolta della trattativa. L’Udinese ha accettato un proposta di circa 10 milioni bonus compresi, il futuro di Becao sarà al Fenerbahce.

Foto: Twitter Udinese