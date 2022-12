Bayeye e la Reggina: una rincorsa da fine agosto, aspettando sempre Juric

Brian Bayeye e la Reggina: una situazione che torna attuale, come raccontato ieri sera da Sportitalia. Un vecchio obiettivo del club amaranto, un profilo che piace molto a Pippo Inzaghi. Già a fine agosto la Reggina aveva individuato il classe 2000 che il club granata aveva prelevato dal Catanzaro. Ma in quella circostanza Juric non aveva dato il via libera e la Reggina era andata su Bouah in prestito dalla Roma. Adesso ci risiamo: Bayeye ha giocato poco o nulla, gradisce molto il trasferimento e con il placet di Juric si può chiudere.

Foto: Instagram Torino