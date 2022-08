L’indiscrezione: Reggina, prima Bayeye e poi Hernani

La Reggina vuole chiudere il mercato chiudendo intanto operazioni che vi abbiamo già raccontato. Nelle prossime ore è atteso il via libera per il prestito dell’esterno destro classe 2000 Brian Bayeye, che il Torino aveva prelevato dal Catanzaro. Potrebbe, invece, trascorrere qualche giorno in più per il centrocampista Hernani che deve risolvere qualche pendenza con il Genoa e che ha già detto sì agli amaranto.

Foto: Instagram Torino