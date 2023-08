Bayern, Pavard a segno in amichevole. Ma la sua esultanza è tutt’altro che felice

Dopo aver dominato nella prima giornata della Bundesliga, il Bayern Monaco è tornato in campo per un’amichevole contro la selezione del Fan Club Weinbeisser Kaltern. Titolare Benjamin Pavard, insieme a chi non ha giocato ieri contro il Werder Brema. Il difensore francese ha messo a segno la rete dell’iniziale vantaggio della squadra di Thomas Tuchel, ma la sua espressione dopo la rete segnata non è esattamente quella di felicità classica dopo un gol. Il calciatore vuole lasciare la Baviera, l’Inter – dopo l’indizio social di questa mattina – osserva.

Foto: Instagram Pavard