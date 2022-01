Bayern Monaco, miocardite per Davies dopo la positività al Covid

Alphonso Davies, 21enne canadese difensore del Bayern Monaco, soffre di una lieve infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite) probabilmente a seguito della positività al Covid, e dovrà stare a riposo per diverse settimane. Lo ha rivelato l’allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann. Il problema non dovrebbe essere più che un fastidio, ha risposto Nagelsmann alla domanda sulla gravità di questa infiammazione. I medici non hanno certezze scientifiche sull’origine della patologia, ma è grande la probabilità che derivi dal Covid, ha ammesso l’allenatore.

“Starà fuori per un tempo indefinito. Non è così drammatico, ma deve guarire e ci vorrà del tempo”.

Stessa situazione in cui si sono trovati altri atleti, risultati da poco positivi al Covid. E’ il caso di Aubameyang e Lemina, con il Gabon, anche loro positivi e una volta guariti, alla visita di controllo, hanno avuto piccoli problemi cardiaci.

Insomma, il Covid non sempre colpisce in forma lieve, anche i calciatori professionisti.

Foto: Twitter Bayern