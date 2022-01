Gabon, Lemina e Aubameyang negativi ma non utilizzabili: hanno mostrato problemi cardiaci dopo il Covid. Il comunicato

Pessime notizie per il Gabon e per la salute di alcuni giocatori, anche importanti a livello internazionale. Poco prima della sfida contro il Ghana, la Federcalcio del Gabon ha annunciato che la commissione medica della CAF ha deciso che Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina non potranno prendere parte al match.

I tre hanno superato il Covid, con il tampone negativo, ma gli esami effettuati sui tre giocatori, appena guariti dal coronavirus, mostrerebbero infatti lesioni cardiache e la Federcalcio non vuole rischiare la loro salute.

Selon la commission médicale de la CAF, les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match.

Les examens présenteraient des lésions cardiaques.

la CAF n’a pas voulu prendre de risques. pic.twitter.com/cebUnMLSVX — Fédération Gabonaise de Football – FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 14, 2022

Foto: Twitter Arsenal