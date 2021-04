Bayern Monaco, il comunicato del club contro le dichiarazioni di Flick

Dopo che nella giornata di ieri Hansi Flick aveva comunicato l’intenzione di lasciare il Bayern Monaco, il club bavarese ha diramato un comunicato di risposta al suo allenatore. Questa la nota ufficiale: “Ieri (sabato), l’allenatore dell’FC Bayern Hansi Flick ha reso pubblico il suo desiderio di rescindere il suo contratto, che durerà fino a giugno 2023, al termine della stagione in corso. Hansi Flick aveva informato il consiglio direttivo dell’FC Bayern München AG di questo desiderio la scorsa settimana. Hansi Flick e FC Bayern avevano deciso di concentrare l’attenzione sulle partite contro VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen (20 aprile) e 1. FSV Mainz 05 (24 aprile), per non interrompere la concentrazione di tutto il club su questi tre partite importanti. L’FC Bayern disapprova le comunicazioni unilaterali rilasciate da Hansi Flick e continuerà i colloqui dopo la partita a Mainz, come concordato. Il consiglio di amministrazione dell’FC Bayern München”.

Foto: sito Bayern Monaco