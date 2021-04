Flick annuncia l’addio a fine anno: “Ho chiesto al Bayern di rescindere il contratto”

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, nel post gara contro il Wolfsburg ha annunciato il suo addio ai bavaresi al termine della stagione in corso: “Ho detto oggi alla squadra che avevo informato il club, dopo la partita di Parigi, della mia volontà di rescindere il contratto a fine stagione. Volevo solo dirlo alla squadra dopo la partita di oggi, era per me importante che la squadra lo sapesse: sono assolutamente soddisfatto di questi ragazzi, dell’atteggiamento, della qualità e sono grato di poter terminare la stagione con loro. Li ringrazio, e ringrazio anche il club che mi ha dato l’opportunità di allenare una squadra del genere”.