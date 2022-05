Lewandowski: “È molto probabile che sia stata la mia ultima partita con il Bayern”. Il Barcellona lo aspetta

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern, saluta, con ogni probabilità, i bavaresi, dopo l’ultima giornata di campionato tedesco.

Il polacco, ha così parlato a fine gara: “È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il Bayern. Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club”.

Il futuro del campione polacco dovrebbe essere in Spagna. Lo aspetta il Barcellona, infatti. La pista Barcellona è stata svelata lo scorso 17 marzo da Gianluigi Longari per Sportitalia.

Foto: Twitter Champions