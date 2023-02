Bastoni e lo scudetto: “Proviamo a vincerle tutte, poi vedremo il Napoli cosa farà”

Nell’intervista concessa ai microfoni di Sportmediaset, Alessandro Bastoni ha parlato anche delle chance scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi, seconda in classifica e a -13 dalla capolista Napoli: “In questa stagione è mancata continuità ed è questo il motivo per il quale siamo a -13. Nello scontro diretto abbiamo visto che possiamo giocare con chiunque ed è proprio la continuità che ci manca e che continuiamo a ricercare. Il divario è tanto ed è inutile nasconderlo, però abbiamo voglia di vincere e da qua a fine stagione proveremo a vincerle tutte e vedremo come si comporterà il Napoli. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e proveremo a vincerle tutte”.

Foto: Bastoni Instagram