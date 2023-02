Bastoni sul futuro: “Io e la mia famiglia stiamo bene qua, sono soddisfatto all’Inter”

Dopo la lunga telenovela di mercato con Milan Skriniar, promesso sposo del Psg, l’Inter è chiamata a non ripetere più lo stesso errore con gli altri prezzi pregiati presenti in rosa. A partire da Alessandro Bastoni, il cui contratto è in scadenza nel 2024. Lo stesso difensore nerazzurro ha parlato del suo futuro in un’intervista concessa ai microfoni di Sportmediaset: “In questo momento mi sento soddisfatto, sto bene qua. La mia famiglia sta bene qua, quindi per adesso va tutto bene”.

Foto: Bastoni Instagram