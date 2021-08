Basic-Lazio, il presidente Bordeaux conferma: “Sappiamo che ha una preferenza”

Il presidente del Bordeaux, Gerard Lopez, ha parlato in merito al futuro di Toma Blasic.

Il presidente conferma quanto vi abbiamo confermato sul centrocampista, da settimane e settimane nel mirino della Lazio, al punto che ha raggiunto un accordo di massima con la Lazio, in attesa che venga sbloccato l’indice di liquidità.

Queste le sue parole: “Sappiamo che il giocatore e l’entourage vogliono provare una nuova avventura e noi non ci opponiamo. Abbiamo tre club interessati al ragazzo, ma Toma preferisce chiaramente un club (la Lazio come stiamo raccontando da settimane) e cercheremo di lavorare con loro per definire il trasferimento. Ma dobbiamo considerare anche che ci sono altre due offerte, quindi bisogna fare una scelta”.

Foto: Twitter Bordeaux