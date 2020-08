Bartomeu: “Abbiamo scelto Koeman per la sua filosofia e perché conosce il club”

Il numero uno del Barcellona, Bartomeu, ha parlato alla tv ufficiale del club catalano, che si appresta a ripartire con Koeman come nuovo tecnico dopo l’esonero di Setién. Queste le sue dichiarazioni: “Koeman? Se non ci saranno novità nei prossimi giorni, prenderà lui le redini della squadra. Lo abbiamo scelto per la sua esperienza, per la sua filosofia e perché conosce il club. A gennaio aveva un impegno con l’Olanda, mancavano pochi mesi all’Europeo 2020. Non poteva lasciare l’Olanda senza un CT, lui è stato il primo che abbiamo contattato. Adesso ha potuto lasciare, è un sogno per lui. Abidal? La decisione è stata una sua scelta. Lo ringrazio per il lavoro che ha fatto fino ad ora. Dimissioni? Non abbiamo voluto dimetterci perché LaLiga inizia tra cinque settimane ed è necessario prepararsi, era la scelta più semplice. Non abbiamo voluto anticipare le elezioni a causa della pandemia. Nell’Assemblea di ottobre chiuderemo i bilanci. Siamo di fronte a una crisi sportiva, non istituzionale o di società. Spogliatoio? I giocatori sono l’asse centrale attraverso il quale il club lavora. Questa generazione ha vinto titoli senza sosta. Sono stati fantastici. Non voglio parlare male di nessuno, bisogna elogiare questi ragazzi, che hanno creato il miglior club del mondo. Leo vuole finire la carriera al Barça. Per Koeman è il pilastro fondamentale del nuovo progetto che sta per iniziare. Ha un contratto fino al 2021, sa che c’è un nuovo progetto e un nuovo allenatore. Non ho dubbi su questo. Arthur? Non parlo di un calciatore che è già di un altro club, ma non è stato corretto a non tornare dalle vacanze. C’è un procedimento aperto, i calciatori rispondono delle loro azioni. Lautaro Martinez? Abbiamo parlato tempo fa con l’Inter, dopo che sono iniziate le competizioni abbiamo interrotto le comunicazioni. Adesso parleremo con il nuovo allenatore per sapere della sua visione.”

Foto: sito ufficiale Barça