Baroni-Verona: ribadita la tendenza di sabato, ancora fiducia (a tempo)

Marco Baroni resta sulla panchina del Verona, confermando la tendenza che avevamo anticipato nella giornata di sabato. Malgrado la sconfitta in casa del Genoa e la sosta imminente, l’Hellas ha deciso di non approfondire con Nicola o Ballardini e darà un’altra possibilità a Baroni. Tutto questo all’interno di una svolta societaria che deve portare a maggiore chiarezza nel giro di poche settimane. Baroni avrà a disposizione almeno la partita contro il suo ex Lecce, alla ripresa del campionato: il Verona spera che possa invertire la tendenza e interrompere la striscia negativa.

Foto: twitter Hellas